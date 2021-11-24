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24.11.2021 14:16 | тексты от Murrzik | комментарии: 0 ↓
Хохол съездил по турпутевке в Испанию, рассказывает про корриду:
"Ну, арена така вся гарна, на трыбунах — испански чоловикы — вси таки гарни, спокийни, испанские жинки — гарни, спокийни, выпустили быка на арену — вэлыкый такый бык, спокийный, тореадор вышел — гарный, спокийный… Тут тореадор достал комуняцькый флаг! И все как с ума посходили!!!"
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