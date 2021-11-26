ещё! выкл. сиськи
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26.11.2021 08:40 | тексты от саныч | комментарии: 0  ↓ 
Наша встреча была одной сплошной ошибкой. С ней нужно было рвать все отношения еще тогда, летом, когда она предложила разогреть окрошку.
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