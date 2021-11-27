ещё! выкл. сиськи
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27.11.2021 16:30 | тексты от Murrzik | комментарии: 2  ↓ 
— Алло, это секс-шоп?
— Да.
— Из налоговой беспокоят, у вас недоплата по НДС.
— С какого хуя?
комментарии
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Vintorezz | 27.11.2021 16:34
Почти было BLOG:)119157
Murrzik | 27.11.2021 17:15
Vintorezz (16:34), в барделе скорее с пилотки недоплата
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