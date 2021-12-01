ещё! выкл. сиськи
« nevrika: @supershmel, Одобряю, гонщиков ебучих надо ебать и пиздить. »
01.12.2021 09:06 | тексты от IRS12 | комментарии: 0  ↓ 
— какой сыр брать, брат?
— бри, брат.
— беру бри, брат. а шампанское, брат?
— брют, брат.
— беру бри и брют, брат.
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