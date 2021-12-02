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02.12.2021 23:08 | картинки от Bilir | комментарии: 7  ↓ 

640x467, 63 Kb / Ганнибал Лектер, Энтони Хопкинс, вакцинация

Ганнибал Лектер, Энтони Хопкинс, вакцинация

комментарии
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Polina | 02.12.2021 23:10
имя актера в тэги, пожалуйста!
DimaS | 02.12.2021 23:13
Polina (23:10), зачем? Он тут Ганнибал.
buny | 02.12.2021 23:24
Mads Mikkelsen?
Polina | 02.12.2021 23:42
DimaS (23:13), чтобы путать не стали, а то только его роль обозначают, когда его видят )
DimaS | 02.12.2021 23:50
Polina (23:42), господи, неужели есть люди, которые могут спутать Энтони Хопкинса??? о_0
DimaS | 02.12.2021 23:52
buny (23:24), no, Mel Gibson.
Лелик | 02.12.2021 23:54
buny (23:24), DimaS (23:52), вы чего? Джеки Чан же!
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