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04.12.2021 19:09 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0 ↓
Fokker Dr. I — триплан, лёгкий манёвренный истребитель конструкции компании Fokker. Стоял на вооружении военно-воздушных сил Германской империи во время Первой мировой войны.
Истребитель производился в небольших количествах и имел много конструктивных недостатков. Стал широко известен как самолёт, на котором немецкий лётчик-ас Манфред фон Рихтгофен «Красный барон» выиграл свои последние 20 сражений.
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