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05.12.2021 13:38 | прочее от Vintorezz | комментарии: 5  ↓ 
ВАЗ 2802-02 "Пони"
Проект лёгкого грузовика от ВАЗ, 1980е
1080x711, 77 Kb / автомобиль, ретро, ваз, пони, грузовик, проект

автомобиль, ретро, ваз, пони, грузовик, проект

комментарии
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Лелик | 05.12.2021 14:13
Хорошо, что это так и осталось в проекте. Малая колесная база, низкий дорожный просвет по бокам делает почти невозможным движение по нашим ямам, зачеркнуто, дорогам. Топорный дизайн с нулевой обтекаемостью. Но. Простой лист железа служит универсальной кузовной запчастью. Возможность замены стекол на обычные оконные. И тогда можно по бокам форточки сделать.
Cyrilus | 05.12.2021 14:17
Лелик (14:13), это городской грузовик. И какой великолепный обзор из кабины!
gresyr | 05.12.2021 14:22
Лелик (14:13), не согласен. Типичный кейкар. Вместо мотороллера молоко в детсады возить.
Vintorezz | 05.12.2021 14:22
Лелик (14:13), они такие и есть сейчас
https://sferacar.ru/wp-content ... loads/2016/10/FUSO-FITGHER.jpg
Vintorezz | 05.12.2021 14:23
Ну или вот
https://encrypted-tbn0.gstatic ... _Qn2B09Kdts7Z7Nag&usqp=CAU
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