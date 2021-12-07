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07.12.2021 05:06 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Катарина Витт - фигуристка из ГДР, многократная чемпионка всех крупнейших турниров. Журнал Time назвал ее в своё время "Самым красивым лицом социализма".
516x640, 41 Kb / фигуристка, фигурное катание, коньки, спорт, Катарина Витт, платье

фигуристка, фигурное катание, коньки, спорт, Катарина Витт, платье

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