ещё! выкл. сиськи
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12.12.2021 19:01 | ссылки от Polina | комментарии: 5  ↓ 

девки, поют, трио мандили

комментарии
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rumpelstiltskin | 12.12.2021 19:14
Канал Век мне больше нравится :)
serkbugs | 12.12.2021 21:03
мне больше это нравится с чего у них все начиналось(я видел не оригинальное уже а с металом) а голоса офигенные. спс что напомнила.
Лелик | 13.12.2021 00:04
serkbugs (21:03), ага. тогда еще в группе Шорена была. в центре, с девочкой, на твоём видео
саныч | 13.12.2021 11:34
Классные деуки и поют отлично!
vaillant | 13.12.2021 12:25
азиатки какие-то грузинками прикидываются
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