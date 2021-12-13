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13.12.2021 04:59 | прочее от Vintorezz | комментарии: 2  ↓ 

960x768, 151 Kb / ракета, пуск, сша, nasa, космодром, ULA, Atlas V

ракета, пуск, сша, nasa, космодром, ULA, Atlas V

комментарии
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Real McCoy | 13.12.2021 11:00
Не Space X, а ULA, поскольку ракета на фото - Atlas V.
Vintorezz | 13.12.2021 11:45
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