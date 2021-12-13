ещё! выкл. сиськи
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13.12.2021 13:28 | интересное от Vintorezz | комментарии: 4  ↓ 
Митинг антиваксеров в Торонто (Канада) 19 ноября 1919 года.

Тогда в Онтарио лютовала жуткая эпидемия оспы, и власти начали вводить обязательную вакцинацию школьников. Антиваксеры начали доказывать, что вакцинация — это спецоперация Германии и мировой заговор. Прививки были названы "бойней невинных". На этом самом митинге было объявлено, что дети, привитые от оспы, становились инвалидами на всю жизнь.
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ч/б, митинг, вакцина, антиваксеры, эпидемия, оспа, Канада, Торонто, плакат

комментарии
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supershmel | 13.12.2021 15:55
https://imgur.com/Oxi64n0
Bob Tot | 13.12.2021 18:49
предлагаю перекличку, переходящую в укросрач: кто привился?
anchoras | 13.12.2021 19:45
Bob Tot (18:49), чего сразу укросрач? Ну вот я привился. И собираюсь ревакцинироваться в ближайшее время.
supershmel | 13.12.2021 22:39
anchoras (19:45),
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑ рейтинг: 16
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