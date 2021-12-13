13.12.2021 13:28 | интересное от Vintorezz | комментарии: 4 ↓ от Митинг антиваксеров в Торонто (Канада) 19 ноября 1919 года.



Тогда в Онтарио лютовала жуткая эпидемия оспы, и власти начали вводить обязательную вакцинацию школьников. Антиваксеры начали доказывать, что вакцинация — это спецоперация Германии и мировой заговор. Прививки были названы "бойней невинных". На этом самом митинге было объявлено, что дети, привитые от оспы, становились инвалидами на всю жизнь.

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