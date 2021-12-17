17.12.2021 12:15 | ссылки от саныч | комментарии: 0 ↓ от

Webfest Berlin – один из первых в мире международных фестивалей веб-сериалов, который проходит в Берлине с 2015 года. Он входит в топ-10 международных веб-фестивалей и является одной из самых престижных наград в области веб-контента!

В номинации состязались работы из США, Канады, Швейцарии и Казахстана.

Молодцы ребята, классно у них получается. У них на канале и другие прикольные видосы.

Ролик “Кибердеревня” был выбран лучшим в номинации научной фантастики/ фэнтези/ хоррор фильмов на Берлинском веб-фестивале!Webfest Berlin – один из первых в мире международных фестивалей веб-сериалов, который проходит в Берлине с 2015 года. Он входит в топ-10 международных веб-фестивалей и является одной из самых престижных наград в области веб-контента!В номинации состязались работы из США, Канады, Швейцарии и Казахстана.Молодцы ребята, классно у них получается. У них на канале и другие прикольные видосы.

Birchpunk, кибердеревня

