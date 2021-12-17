ещё! выкл. сиськи
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17.12.2021 12:15 | ссылки от саныч | комментарии: 0  ↓ 
Ролик “Кибердеревня” был выбран лучшим в номинации научной фантастики/ фэнтези/ хоррор фильмов на Берлинском веб-фестивале!
Webfest Berlin – один из первых в мире международных фестивалей веб-сериалов, который проходит в Берлине с 2015 года. Он входит в топ-10 международных веб-фестивалей и является одной из самых престижных наград в области веб-контента!
В номинации состязались работы из США, Канады, Швейцарии и Казахстана.
Молодцы ребята, классно у них получается. У них на канале и другие прикольные видосы.

Birchpunk, кибердеревня

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