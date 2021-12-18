ещё! выкл. сиськи
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18.12.2021 07:45 | тексты от IRS12 | комментарии: 0  ↓ 
Мать укладывает ребёнка спать: - Всё спим! И не дай Бог я ещё раз услышу «Мааам»!
Через 10 минут. - Лариса Петровна, я пить хочу!!!
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