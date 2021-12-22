22.12.2021 12:03 | тексты от KIKOs | комментарии: 0 ↓ от Алло, Танечка??? У меня горе!!! Я

поссорилась с мужем... Он меня

оскорбил! Он плюнул в кастрюлю с

борщом! Он хлопнул дверью и сказал,

что идет к проституткам... Танечка,

он не у тебя?