ещё! выкл. сиськи
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22.12.2021 12:03 | тексты от KIKOs | комментарии: 0  ↓ 
Алло, Танечка??? У меня горе!!! Я
поссорилась с мужем... Он меня
оскорбил! Он плюнул в кастрюлю с
борщом! Он хлопнул дверью и сказал,
что идет к проституткам... Танечка,
он не у тебя?
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