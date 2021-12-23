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23.12.2021 05:04 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0 ↓
«Ариан 5» (фр. Ariane 5) — европейская одноразовая тяжёлая ракета-носитель семейства Ариан, предназначена для выведения полезной нагрузки на низкую опорную орбиту (НОО) или геопереходную орбиту (ГПО). Запуски происходят с космодрома Куру во Французской Гвиане. РН «Ариан 5» является основной ракетой-носителем ЕКА и останется таковой по крайней мере до 2021 года, когда должны начать полеты ракеты «Ариан-6». Только за период 1995—2007 годов «Арианспейс» разместила заказы на 99 РН в EADS, было произведено 43 запуска, из которых 39 успешных.
Разработка «Ариан 5» заняла 10 лет, стоила 7 млрд долларов США и предназначалась для замены ракеты-носителя ЕКА «Ариан-4». Первоначально существовали планы использовать её для запусков пилотируемого корабля «Гермес», однако этот проект был отменён и сейчас «Ариан 5» применяется только в непилотируемом варианте. Использование разных вариантов контейнеров полезной нагрузки (ПН) позволяет одновременный запуск двух-трёх спутников и размещение до восьми микроспутников. Ракета-носитель использовалась для снабжения Международной космической станции (МКС) с помощью автоматических грузовых кораблей ATV.
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