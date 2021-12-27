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27.12.2021 09:23 | интересное от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Габаритно-весовой макет сверхтяжёлой ракеты Н-1 на стартовой площадке, 1967 год.
733x1200, 202 Kb / ракета, макет, ссср

ракета, макет, ссср

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