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28.12.2021 10:05 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Пуск тяжёлой ракеты-носителя «Ангара-А5» с разгонным блоком «Персей». 1-й Государственный дважды Краснознамённый ордена Суворова испытательный космодром МО РФ, 27 декабря 2021 года.
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ракета, пуск, Ангара, космодром

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