28.12.2021 18:50 | интересное от rumpelstiltskin | комментарии: 0 ↓ от



Снято в ночь 25/26 декабря 2021 года в Намибии. Авторы снимков: Лукас Деметц, Михаэль Егер и Геральд Реманн.



Первое изображение

Место и дата съемки: Намибия, удаленная обсерватория Skygems, 25/26 декабря 2021 года; Автор снимка: Лукас Деметц; Обработка: Михаэль Егер; Параметры: Officina Stellare Veloce RH200 f/3.0 + QHY600, 6 min, панорама из нескольких снимков; Источник изображения: группа Comet Watch на Facebook



Второе изображение

Место и дата съемки: Намибия, астроферма «Тиволи», 25/26 декабря 2021 года; Автор снимка: Геральд Реманн; Параметры: ASA Astrograph 12" f/3.6 + ZWO ASI6200MM Pro, LRGB 100/100/100/100 sec, панорама из нескольких снимков; Источник: Событие разъединения в газовом хвосте кометы C/2021 A1 (Леонарда)Снято в ночь 25/26 декабря 2021 года в Намибии. Авторы снимков: Лукас Деметц, Михаэль Егер и Геральд Реманн.Первое изображениеМесто и дата съемки: Намибия, удаленная обсерватория Skygems, 25/26 декабря 2021 года; Автор снимка: Лукас Деметц; Обработка: Михаэль Егер; Параметры: Officina Stellare Veloce RH200 f/3.0 + QHY600, 6 min, панорама из нескольких снимков; Источник изображения: группа Comet Watch на FacebookВторое изображениеМесто и дата съемки: Намибия, астроферма «Тиволи», 25/26 декабря 2021 года; Автор снимка: Геральд Реманн; Параметры: ASA Astrograph 12" f/3.6 + ZWO ASI6200MM Pro, LRGB 100/100/100/100 sec, панорама из нескольких снимков; Источник: www.astrostudio.at

комета, космос, астрофотография, Намибия, 2021



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