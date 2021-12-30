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30.12.2021 12:03 | тексты от Akel | комментарии: 2  ↓ 
НЕ ТРОГАЙТЕ МЕНЯ!
Это на Новый год.

текст, Новый год

комментарии
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Mullets | 30.12.2021 12:14
Акела промахнулся ;)
Damsel | 30.12.2021 13:02
- дорогая, это тебе на Новый год, открывай скорее!
- это твоя ширинка
- открывай, говорю!
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