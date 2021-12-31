ещё! выкл. сиськи
« keke: @Maniak, более точно ничего странного :) разве что цикличность »
31.12.2021 13:52 | ссылки от саныч | комментарии: 0  ↓ 
Новогодний голубой огонёк (Год 1965)
Это уникальное издание - (точнее всё то, что ценой неимоверных усилий удалось собрать, скомпоновать и всё-таки выпустить, используя материалы, чудом сохранившиеся в Государственном Телерадиофонде).

1965, Голубой огонёк

комментариев нет
поделиться: facebook, вконтакте, twitter
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑ рейтинг: 4
« предыдущие материалы | регистрация | вход | настройки | поиск | справка | топ | новости »
всего материалов: 120888 | ваш уровень доступа: гость
© Stanis.Ru, 2004-2021 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 218 / 336| rssфорум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
Netscape Navigator 3.0 compatible Ready for Internet Explorer