ещё! выкл. сиськи
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31.12.2021 19:02 | сиськи от mxx | комментарии: 8  ↓ 

1100x1100, 351 Kb / ч/б, барулин, сигарета, вода, кувшинки, кулон, тату, голая

ч/б, барулин, сигарета, вода, кувшинки, кулон, тату, голая

комментарии
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жена повара | 31.12.2021 19:41
Батюшки святы, Уважаемого прорвало!
mxx | 31.12.2021 19:44
жена повара (19:41), страшных баб с лого видеть не хочу на главной
Лелик | 31.12.2021 19:45
mxx (19:44), а раньше за подобное сиськобаны устраивал... )
mxx | 31.12.2021 19:46
Лелик (19:45), без политики это все окончательно превратится в сиськоблог. чо уж тут банить
Лелик | 31.12.2021 19:48
С высоты своего возраста, смею вас заверить, кроме сисек есть много интересного помимо политики.
mxx | 31.12.2021 19:50
Лелик (19:48), да, но постить будут сиськи
Лелик | 31.12.2021 19:57
mxx (19:50), да будет так! Сиськи наше фсио. Дзынь.
жена повара | 31.12.2021 20:39
mxx (19:50), поддерживаю, скроллить блог приходится на скорости.
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