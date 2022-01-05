ещё! выкл. сиськи
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05.01.2022 17:35 | прочее от Vintorezz | комментарии: 6  ↓ 

899x1349, 555 Kb / лодка, палатка, костер

лодка, палатка, костер

комментарии
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Polina | 05.01.2022 19:17
хочу туда! с удочкой, травяным чаем, виски и курильной трубкой!
DimaS | 05.01.2022 19:54
Polina (19:17), нахер виски, нахер травяной чай!
Водка и сигареты! А потом уху замутить с головёшкой.
Polina | 05.01.2022 20:49
DimaS (19:54), фе! уху - да
Vintorezz | 05.01.2022 20:51
Polina (19:17), нахер удочку)))
Polina | 05.01.2022 21:14
Vintorezz (20:51), хм... , забавно получится )). сначала на него виски, потом горячий чай, да еще и рассчитывать что он будет удочку поддерживать! - ну, не знаю не знаю, на природе-то оно всяко может быть )
Лелик | 05.01.2022 22:28
Polina (21:14), берем ящик водки, удочки не берем, из машины не выходим. (Ц) анекдот.
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