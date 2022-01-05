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05.01.2022 17:36 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Falcon 9

Семейство одноразовых и частично многоразовых ракет-носителей тяжёлого класса серии Falcon американской компании SpaceX. Falcon 9 состоит из двух ступеней и использует в качестве компонентов топлива керосин марки RP-1 и жидкий кислород. Цифра «9» в названии обозначает количество жидкостных ракетных двигателей Merlin, установленных на первой ступени ракеты-носителя.
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ракета, пуск

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