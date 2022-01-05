ещё! выкл. сиськи
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05.01.2022 20:03 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Советские саперы у моста Королевы Эржебет в Будапеште
Венгрия, 1945 год
1280x856, 353 Kb / ч/б, мост, война, солдат, сапер, собака, автомат

ч/б, мост, война, солдат, сапер, собака, автомат

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