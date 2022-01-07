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07.01.2022 06:19 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Кудрявый пеликан
Птица семейства пеликановых. Гнездящаяся перелётная птица. Народное название - баба, баба-птица. Похожа она только на розового пеликана. На темени и затылке «кудрявые» перья, горловой мешок оранжевый, лапы тёмно-серые, радужина беловатая.
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Кудрявый пеликан, птица

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