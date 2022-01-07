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07.01.2022 11:03 | интересное от Vintorezz | комментарии: 1  ↓ 
Большинство стран тратит на постройку станций в Антарктиде колоссальные деньги и размеры объектов оставляют желать лучшего. Индийские инженеры решили пойти другим путем и завезли на Ледяной континент 134 морских контейнера. По заранее разработанному проекту из них уже на месте собрали станцию Бхарати. Ее полезная площадь сравнима с небольшим заполярным городом и составляет более 4 тысяч квадратных метров, а сама конструкция может выдерживать ветер до 300 километров в час и температуры в -80 градусов Цельсия.

Энергия Бхаратхи обеспечивается комбинированным теплоэнергетическим блоком (ТЭЦ), который работает на керосине. Во время работы ТЭЦ производит избыточное тепло, и этого достаточно для обогрева здания. Здание дополнительно оснащено собственной системой очистки пресной воды.

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1600x1066, 614 Kb / Антарктида, станция, контейнер, Индия, Иван Папанин

Антарктида, станция, контейнер, Индия, Иван Папанин

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Vintorezz | 07.01.2022 11:11
Цитата с форума

Начнём со свежего - с российский Восток-2. Новую станцию построить хотели давно, ещё в нулевые, и даже в какой-то момент завезли материалы, но потом передумали, и каркас нового здания остался сиротливо торчать посреди снегов. Потом Конрада Карловича (Михельсона) озаботили необходимостью проявить социальную ответственность, после чего он выделил деньги на проектирование и создание новейшей мега-супер-пупер-станции. Выделить-то он выделил, а доставка легла поначалу на плечи РАЭ (Российская Антарктическая Экспедиция, подразделение Института Арктики и Антарктики РОСГИДРОМЕТА - то есть сугубо бюджетной организации, прозябавшей на свой жалкий миллиард рублей в год). Народ там возмутился - мол, миллиарда в год хорошо, если хватает на содержание имеющейся инфраструктуры (боНба Брежнева), а на этот шикарный караван-сарай - средств нет. После странного фиаско с "Севморпутём", сожравшим остатки средств, Министерство вздохнуло и выделило нам аж 5 миллиардов сразу - на доставку этого сарая к месту назначения. Во избежание проблем скажу, что доставка всё же состоялась - о чём и раструбили недавно СМИ. Детали этого эпического события остаются пока нашей корпоративной тайной. Ну, довезли до берега - и то хорошо. Теперь надо этот Караван-сарай утащить тракторами вглубь континента аж на 1500 вёрст - и там придать ему проектный облик. Чисто теоретически, к 2024 году справимся. Может быть, даже будет пригоден для жизни и работы...

Про индусов писать можно свободнее, чай, не наши))))
Строили эту станцию отнюдь не полгода - а года три. Сначала готовили площадку, потом - фундамент. В решающее лето привезли кучу контейнеров и смонстрячили за сезон саму станцию, а потом ещё два года (!) вводили её в строй. Станция, что и говорить, офигенная - не зря немцы участвовали в проектировании и строительстве. А вот доставку всего этого осуществлял "Иван Папанин" из Мурманска, он, наверное, и до сих пор бы им еду с топливом возил, если бы в феврале 2018 года не пропорол себе днище на скалах в тех же местах.

Что можно сказать о самой станции? Сама станция - комок технологий, но место выбрано откровенно неудачно. Питьевое озеро рядом мелкое, а выезда на континент - нет, так как полуостров, на котором соорудили станцию, внезапно оказался островом. Вроде они там для легкой техники соорудили мост, но об освоении континента и речи быть не может. В отличие от китайских товарищей, у которых станция поставлена в тех же местах (рядом с нашей), но куда более удачно. В общем, красиво, хорошо, но без перспектив роста. С другой стороны - а может им это и не надо?
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