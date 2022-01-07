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07.01.2022 11:03 | интересное от Vintorezz | комментарии: 1 ↓
Большинство стран тратит на постройку станций в Антарктиде колоссальные деньги и размеры объектов оставляют желать лучшего. Индийские инженеры решили пойти другим путем и завезли на Ледяной континент 134 морских контейнера. По заранее разработанному проекту из них уже на месте собрали станцию Бхарати. Ее полезная площадь сравнима с небольшим заполярным городом и составляет более 4 тысяч квадратных метров, а сама конструкция может выдерживать ветер до 300 километров в час и температуры в -80 градусов Цельсия.
Энергия Бхаратхи обеспечивается комбинированным теплоэнергетическим блоком (ТЭЦ), который работает на керосине. Во время работы ТЭЦ производит избыточное тепло, и этого достаточно для обогрева здания. Здание дополнительно оснащено собственной системой очистки пресной воды.
https://trendymen.ru/lifestyle/events/132987/
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