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07.01.2022 17:16 | картинки от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Расписание. Церковь. США.

Понедельник: анонимные алкоголики
Вторник: супруги подвергшиеся насилию
Среда: расстройства приёма пищи
Четверг: скажи наркотикам нет
Пятница: наблюдение за подростками самоубийцами
Суббота: суповая кухня
Воскресная проповедь: 9 утра, "Радостное будущее Америки"
452x714, 217 Kb / Расписание, церковь

Расписание, церковь

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