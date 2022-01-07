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07.01.2022 18:35 | интересное от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Что ждет космонавтику в 2022 году?
Мощные ракеты, полеты на Луну и миссии на Марс.

Наступивший 2022 г в космонавтике обещает стать богатым на пуски новых мощных ракет и исследования Луны. В частности, должен впервые стартовать американский носитель Vulcan, который разрабатывается на замену ракете Atlas 5, получающей российский двигатель РД-180. Впервые должна взлететь американская сверхтяжелая ракета Space Launch System (SLS) с лунным кораблем Orion. В наступившем году РФ пообещала вернуться на Луну, запустив миссию «Луна-25».

https://lenta.ru/articles/2022/01/07/space2022/
2560x1626, 576 Kb / ракета, центральный блок ракеты Space Launch System, NASA

ракета, центральный блок ракеты Space Launch System, NASA

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