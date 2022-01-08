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08.01.2022 23:43 | прочее от anchoras | комментарии: 1  ↓ 
18 снимков, сделанных в течение 1 часа
https://www.instagram.com/graphic.cal/
640x790, 40 Kb / ЛЭП, небо, цвета, опора, столб, провода, разноцвет

ЛЭП, небо, цвета, опора, столб, провода, разноцвет

комментарии
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Moveton | 09.01.2022 03:59
Как-то пробовал сводить рассветную панораму в пяток снимков за полминуты или может даже меньше. Вообще не реально: освещёность успевала поменятся и на другом кадре уже заметно иначе выглядело. А тут из этих изменений фичу сделали.
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