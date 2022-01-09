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09.01.2022 13:43 | интересное от rumpelstiltskin | комментарии: 1  ↓ 
МКС на фоне луны. Фотограф - Andrew McCarthy, снимок сделан из города Payson, Arizona, USA.
1663x1663, 252 Kb / космос, луна, мкс, астрофото

космос, луна, мкс, астрофото

комментарии
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DimaS | 09.01.2022 13:46
Во, а конспирологи говорят, что на Луну никто не летал)))
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