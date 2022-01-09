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09.01.2022 18:17 | прочее от Vintorezz | комментарии: 1  ↓ 

800x1200, 365 Kb / дорога, горы, мотоциклист

дорога, горы, мотоциклист

комментарии
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Polina | 09.01.2022 20:30
тоже на мотоцикле там хотелось бы проехаться, вольно и свободно пробежаться, чтобы аж щеки, язык и волосы развивались на ветру, как у той собаки, что из окна авто высунулась на скорости
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