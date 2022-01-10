ещё! выкл. сиськи
« Vintorezz: https://idiod.video/89ifqw.mp4 »
10.01.2022 19:40 | тексты от KIKOs | комментарии: 0  ↓ 
Дело комсомольца Станкова «В виду сложившегося обстоятельства меня побудило обратиться в ячейку с нижеследующим раз ’яснением. Вскоре, я женюсь на религиозной девушке, которую я очень люблю, я ее умолял повенчаться без религиозных обрядов, но она не согласилась, другого выхода я не нашел как обратиться к вам с просьбой, либо не считать меня в комсомоле на два часа, либо исключить меня навсегда.
* Николай Станков».

Резолюция
Слушали: дело Н. Станкова, о разрешении ему проведения религиозных обрядов.

Постановили: В виду того, что Станков принимает активное участие во всей ячейковой работе, а также в действительности является безбожником, ячейка постановила в отношении Станкова провести исключительный случай и разрешить ему совершение религиозных обрядов.
За резолюцию—41. Против—6. Воздержались — 3... Резолюция принята, —об’явил секретарь.
комментариев нет
поделиться: facebook, вконтакте, twitter
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑ рейтинг: 1
« предыдущие материалы | регистрация | вход | настройки | поиск | справка | топ | новости »
всего материалов: 121066 | ваш уровень доступа: гость
© Stanis.Ru, 2004-2022 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 232 / 335| rssфорум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
Netscape Navigator 3.0 compatible Ready for Internet Explorer