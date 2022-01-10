10.01.2022 19:40 | тексты от KIKOs | комментарии: 0 ↓ от Дело комсомольца Станкова «В виду сложившегося обстоятельства меня побудило обратиться в ячейку с нижеследующим раз ’яснением. Вскоре, я женюсь на религиозной девушке, которую я очень люблю, я ее умолял повенчаться без религиозных обрядов, но она не согласилась, другого выхода я не нашел как обратиться к вам с просьбой, либо не считать меня в комсомоле на два часа, либо исключить меня навсегда.

* Николай Станков».



Резолюция

Слушали: дело Н. Станкова, о разрешении ему проведения религиозных обрядов.



Постановили: В виду того, что Станков принимает активное участие во всей ячейковой работе, а также в действительности является безбожником, ячейка постановила в отношении Станкова провести исключительный случай и разрешить ему совершение религиозных обрядов.

За резолюцию—41. Против—6. Воздержались — 3... Резолюция принята, —об’явил секретарь.