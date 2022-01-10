ещё! выкл. сиськи
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10.01.2022 20:15 | сиськи от KIKOs | комментарии: 10  ↓ 

1200x800, 171 Kb / лампа, тату

лампа, тату

комментарии
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Polina | 10.01.2022 20:21
диван, подушки, мужчина, женщина, окно
Bob Tot | 10.01.2022 20:28
Polina (20:21), и что ты найдешь по мужчина, женщина, девка?
anchoras | 10.01.2022 20:41
случайно ткнул минус :(
DimaS | 10.01.2022 20:43
Bob Tot (20:28), очень много она найдёт. Особенно по её личному тэгу "женщина", т.е. все свои посты с деукамэ.
DimaS | 10.01.2022 20:46
Я тоже некоторое время недоумевал над её тэгом "женщина" в категории "сиськи". Но, подумав, решил, что он абсолютно не мешает, тэг авторский, если хочет, пусть пишет. Искать можно по более другим ключевым особенностям картинки.
. | 10.01.2022 21:09
DimaS (20:43), DimaS (20:46), у нас нет ни авторских ни личных тагов
Polina | 10.01.2022 21:43
Bob Tot (20:28), здесь нет оных? можно заменить на "двое". я вообще к тому варианты предложила, что для поста маловато показалось. что можно еще добавить было бы тегов, для удобства на случай поиска
Polina | 10.01.2022 21:48
иногда пишут в тегах только имя, но многим эти имена и не нужны, и не запомнят их, естественно. потом начинают искать повтор и не могут, ибо имени не помнишь и тегов не достаточно было, чтобы найти. я. конечно же, не за то, чтобы двухслойные теги написывать, но если тегов совсем уж мало, то это может потом отразиться
Bob Tot | 10.01.2022 21:49
Polina (21:43), не информативно
Лелик | 10.01.2022 21:55
Искать можно не по одному тагу, а по нескольким, используя "+". Мужчина+женщина+лампа например
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