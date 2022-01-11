ещё! выкл. сиськи
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11.01.2022 14:58 | прочее от KIKOs | комментарии: 1  ↓ 
(брюхатая, -хата) кем и без доп. Устар. и прост. Беременная. [Настасья Кирилловна:] Была я еще молода… всего первым ребенком брюхата. Писемский, Ипохондрик. [Дуняша] стеснялась, что брюхата, но радовалась, что Иван --- видит ее счастье. Задорнов, Амур-батюшка.
473x707, 33 Kb / брюхатая, пара, чёрный, беременная

брюхатая, пара, чёрный, беременная

комментарии
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Akel | 11.01.2022 15:07
В кои-то веки нормальная фотка беременной.
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