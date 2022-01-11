ещё! выкл. сиськи
« DimaS: @rayne, или мамой... ;-) »
11.01.2022 16:18 | прочее от KIKOs | комментарии: 4  ↓ 

788x960, 70 Kb / дорога, лес, водоём, мост

дорога, лес, водоём, мост

комментарии
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DimaS | 11.01.2022 16:26
а ты, @KIKOs ещё тот затейник! Вон там, за поворотом, баба беременная в автомобиле как раз едет.
Лелик | 11.01.2022 16:37
DimaS (16:26), плохо смотришь. их там целый автобус. и не беременных, а именно брюхатых
DimaS | 11.01.2022 16:39
Лелик (16:37), да пусть хоть все вместе с водителем будут брюхатые, но одна там - беременная!
Лелик | 11.01.2022 16:43
DimaS (16:39), а, ну тогда я не разглядел.
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