ещё! выкл. сиськи
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11.01.2022 17:03 | сиськи от KIKOs | комментарии: 8  ↓ 
(брюхатая, -хата) кем и без доп. Устар. и прост. Беременная. [Настасья Кирилловна:] Была я еще молода… всего первым ребенком брюхата. Писемский, Ипохондрик. [Дуняша] стеснялась, что брюхата, но радовалась, что Иван --- видит ее счастье. Задорнов, Амур-батюшка.
590x900, 155 Kb / брюхатая, сепия,, стена, беременная

брюхатая, сепия, стена, беременная

комментарии
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Лелик | 11.01.2022 17:06
Хулиганство начинает надоедать. Скрыл.
KIKOs | 11.01.2022 17:08
Лелик (17:06), не понял, чем тебе мои картинки не нравятся...??
KIKOs | 11.01.2022 17:08
Теперь я буду виноват, что добавляю картинки которые здесь не повторяются??
KIKOs | 11.01.2022 17:11
Лелик (17:06), твоя вседозволенность начинает раздражать
. | 11.01.2022 17:11
KIKOs (17:08), картинки хорошие, хоть и не все.
Но вот истерики твои уже задалбывают.
Картинку вернул, а текст можешь и сам убрать
Лелик | 11.01.2022 17:12
KIKOs (17:08), твои картинки нравятся. Хулиганство с тагами не нравится не нравится.
KIKOs | 11.01.2022 17:19
Лелик (17:12), в моих тагах нет нарушений, а другие "нарушения" ты сам провоцируешь, а потом как в фильме "последняя дуэль" предстаёшь перед его препинательством ангельски чистым, типа, я делаю всё во благо кикоса!!!, его препинательство читает и говорит: ЭТО ЖЕ БЛАГО ДЛЯ КИКОСА!!! и вот опять, кикос виноват.
KIKOs | 11.01.2022 17:20
. (17:11), какие нарушения в этих текстах?
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