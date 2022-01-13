ещё! выкл. сиськи
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13.01.2022 13:03 | тексты от саныч | комментарии: 2  ↓ 
С Баша

- И зачем Фемиде весы?
- Как зачем? Взвешивать... эээ... подношения. Какая сторона... эээ... поднесёт больше, та и права. А повязка на глазах - чтобы потом утверждать, что никаких подношений она не видела. Очевидно же!
комментарии
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Polina | 13.01.2022 13:12
)))
Polina | 13.01.2022 13:13
хороший анекдот!
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