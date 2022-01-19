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19.01.2022 06:07 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
120 лет в строю.
Боец специальной роты военной полиции Бразилии с ручным пулемётом Мадсена (первый в мире ручной пулемёт, выпускается с 1900 года). Фото 2021 года.
900x600, 116 Kb / солдат, пулемет

солдат, пулемет

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