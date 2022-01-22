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22.01.2022 00:24 | картинки от kikoS | комментарии: 1  ↓ 

1074x1200, 247 Kb / Негр, замёрз, куртка, метро, оверсайз

Негр, замёрз, куртка, метро, оверсайз

комментарии
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Moveton | 22.01.2022 00:50
Бывало, почти так же весовой контроль в аэропорту проходил потому, что багаж и ручная кладь лимитированы, а на себя напялить можно без счёта.
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