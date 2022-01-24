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24.01.2022 08:30 | прочее от Chelik | комментарии: 1  ↓ 

1013x1801, 492 Kb / Грузия, коровы, дорога, лежат.

Грузия, коровы, дорога, лежат.

комментарии
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Moveton | 24.01.2022 10:36
Ооо, коровы в Грузии - это очевь уважаемые животные. Лежат и шастают везде в огромных количествах, обычно даже без пастуха, и сквозь стада, если не получается объехать, автомобили аккуратно пропихиваются. В туннели (каковых в Грузии тоже хватает) без фонарика заходить/заезжать не стоит - обязательно в их вторичный продукт вляпаешься.
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