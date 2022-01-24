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24.01.2022 11:49 | картинки от Vintorezz | комментарии: 6  ↓ 

1080x888, 62 Kb / парадокс, дед, машина времени

парадокс, дед, машина времени

комментарии
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Sapolio | 24.01.2022 12:02
Бля! Вот всегда подозревал, что с моей жизнью что-то эдакое творится.
Понять бы теперь — я сын, отец или дед.
болт | 24.01.2022 12:05
Дед чем тебе не угодил
312kbps | 24.01.2022 12:05
ты все вместе в будущем )
Sapolio | 24.01.2022 12:07
болт (12:05), ничего личного, но временной парадокс сам себя не запустит.
Хотя...
Vintorezz | 24.01.2022 12:11
И это без учёта новейшей квантовой теории с мультивселенными.
Bilir | 24.01.2022 13:56
По ходу, для того, чтобы этот парадокс заработал, достаточно переместиться назад в то время, пока ты еще не изобрел машину времени и убить себя. Если рассуждать дальше, то, вообще не важно, кто изобрел машину времени и не важно, в какое время назад перемещаться: ты есть -> перемещаешься в прошлое -> убиваешь себя -> тебя нет -> некому тебя убивать -> ты есть ->
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