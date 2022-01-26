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453x604, 51 Kb / Ленин, Черчилль, не курить, сигарета, камера, подъезд

Ленин, Черчилль, не курить, сигарета, камера, подъезд

комментарии
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Nick7rus | 26.01.2022 07:59
Ленин умер в 53, Черчилль - в 90 лет
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