ещё! выкл. сиськи
« Vintorezz: http://ipic.su/img/img7/fs/164 ... 440439124265360.1643466965.jpg »
29.01.2022 18:27 | интересное от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Статуя Единства — памятник в виде статуи в честь Валлабхаи Пателя, заместителя премьер-министра Индии и одного из лидеров движения за независимость Индии, на острове Садху на реке Нармада в штате Гуджарат. Статуя является самой большой в мире. Высота: 182 м.
https://www.ixbt.com/img/n1/ne ... 18/9/3/sardar_patel_statue.jpg
2048x1236, 435 Kb / Индия, река, статуя единства

Индия, река, статуя единства

комментариев нет
поделиться: facebook, вконтакте, twitter
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑ рейтинг: 2
« предыдущие материалы | регистрация | вход | настройки | поиск | справка | топ | новости »
всего материалов: 121353 | ваш уровень доступа: гость
© Stanis.Ru, 2004-2022 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 229 / 335| rssфорум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
Netscape Navigator 3.0 compatible Ready for Internet Explorer