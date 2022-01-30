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30.01.2022 08:33 | прочее от болт | комментарии: 9  ↓ 
по просьбе @Лелик и
@Polina
1200x1600, 236 Kb / Кошка, букет, стол, ваза

Кошка, букет, стол, ваза

комментарии
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Polina | 30.01.2022 10:17
какой классный котэ!
Polina | 30.01.2022 10:18
болт, это у тебя что за коллекция фигурок? фарфоровые? винтаж?
kikoS | 30.01.2022 10:31
А кто из них Лёлик, а кто Полина?
болт | 30.01.2022 10:39
Polina (10:18), Это жена собирает из гжели, есть еще дымковская.
болт | 30.01.2022 10:39
Polina (10:17), Умка её зовут
Polina | 30.01.2022 10:42
болт (10:39), понятно. ваза у твоей жены красивая очень. котик хорошенькый до чего )
Murrzik | 30.01.2022 14:36
Спёр котэ для открыток в ОК)
Bob Tot | 30.01.2022 15:00
видно, что девочка
DimaS | 30.01.2022 16:01
За секунду до "пиздык" вазы со стола)))
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