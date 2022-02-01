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01.02.2022 05:20 | интересное от Vintorezz | комментарии: 4  ↓ 
Солдаты армии Северной области в британской автошколе, 1919 год.

Северная область — со 2 августа 1918 по март 1920 года автономное государственное образование на севере европейской части России со столицей в Архангельске.
800x543, 69 Kb / ч/б, автомобиль, ретро, автошкола, грузовик, солдат, фуражка

ч/б, автомобиль, ретро, автошкола, грузовик, солдат, фуражка

комментарии
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kikoS | 01.02.2022 05:36
Чавой то ты в историю вдарился?...
Vintorezz | 01.02.2022 06:09
Узнал, что была у нас, оказывается, Северная область
болт | 01.02.2022 08:45
Vintorezz (06:09), Узнал, что в школе была история, решил освежить в памяти
Vintorezz | 01.02.2022 09:23
В что все знали, что была Северная область со столицей в Архангелске?
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