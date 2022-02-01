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01.02.2022 05:25 | интересное от Vintorezz | комментарии: 3 ↓
Парашютисты 17-го воздушно-десантного полка США со стрижкой в стиле могавков проходят инструктаж по предстоящей на следующий день выброске в Германию.
Начало операции «Университет» (24 марта 1945 г.) был худшим днем войны для воздушно-десантных войск союзников: за один день погибло 1111 человек.
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