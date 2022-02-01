ещё! выкл. сиськи
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01.02.2022 05:25 | интересное от Vintorezz | комментарии: 3  ↓ 
Парашютисты 17-го воздушно-десантного полка США со стрижкой в стиле могавков проходят инструктаж по предстоящей на следующий день выброске в Германию.

Начало операции «Университет» (24 марта 1945 г.) был худшим днем войны для воздушно-десантных войск союзников: за один день погибло 1111 человек.
670x800, 247 Kb / солдат, парашютист, война, ирокез, стрижка, ВДВ, карта, инструктаж

солдат, парашютист, война, ирокез, стрижка, ВДВ, карта, инструктаж

комментарии
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kikoS | 01.02.2022 05:33
В основной массе дети..
Vintorezz | 01.02.2022 05:37
Дело молодых
WWWolfy | 01.02.2022 09:49
https://ruwiki.press/es/Operaci%C3%B3n_Varsity
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑ рейтинг: 3
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