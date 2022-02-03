ещё! выкл. сиськи
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03.02.2022 07:01 | картинки от KIKOs | комментарии: 2  ↓ 
Усыновил @Лелик @kikosа
827x827, 82 Kb / обезьяна, вода

обезьяна, вода

комментарии
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Лелик | 03.02.2022 10:04
Хочешь сказать, тебя до этого еще ни кто не купал???
Кашмар! Ужас! Иди ко мне дорогой, я тебя причешу.
DimaS | 03.02.2022 10:17
это Японский макак — один из видов макак. Популяцию с острова Якусима, представители которой отличаются более короткой шерстью и рядом поведенческих особенностей культурного характера, выделяют в отдельный подвид Macaca fuscata yakui.
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