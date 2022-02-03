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03.02.2022 14:38 | тексты от Mullets | комментарии: 1 ↓
_*Какие стихи написали бы классики литературы во время пандемии Ковида?*_
*Некрасов*
Однажды, в жестокий ковидный локдаун
Я из дому вышел, вокруг ни души,
Вдруг прёт мне навстречу (похоже, что даун)
Без маски, перчаток... Кричу:
–Не дыши! Откуда, болезный?
–Да тут, недалече. С больницы ковидной!
–Так ты там лежал?
–Чему удивляться, ведь нас там не лечат.
Отец нынче помер, а я убежал!
*Фет*
Я пришёл к тебе с Ковидом
Рассказать, что всё пропало.
И чтоб ты к моим флюидам
По ночам не припадала.
Рассказать тебе про краски
Те, что лето породило.
И чтоб ты, мой друг, без маски
В супермаркет не ходила.
*Высоцкий*
Я не люблю быть дома и понуро
Читать Фейсбук и шарить Телеграм.
Я не люблю, когда температура,
И кашель давит бронхи по утрам.
Я не люблю до колик, до печёнки
Не чуять хлеб, уху и колбасу.
Когда сижу один на удалёнке
Как волк свирепый, загнанный в лесу.
Как тяжело внутри такой рутины
Стоять в порту большому кораблю.
А потому все ваши карантины
Я никогда уже не полюблю.
*Есенин*
Я думаю, Вы всё отлично помните.
Как я лежал и делал мрачный вид,
Когда ходили Вы по той же самой комнате
И говорили, что у Вас ковид.
Вы говорили, Вам пора лечиться,
Что Вас измучило не чуять ничего.
А я лежал как раненая птица,
Офонарев от этого всего.
Любимая! Меня Вы не жалели.
Я был как лошадь загнанная, но...
Вы всё-равно ко мне тогда подсели
И целовали в губы всё-равно…
*Маяковский*
Глазища протри.
И внимательно глянь –
На город спустилась
Буржуйская дрянь
С заморским чудовищным рылом,
А мы её…
Мылом! Мылом!
Давай-ка, товарищ,
Не стой словно пень.
Мой!
Мыль!
Очищай целый день!
Поставим в позу обидную
Эту заразу ковидную.
Мылом!
Мылом!
*Чуковский*
Страшный дедушка Ковид!
Он под деревом сидит.
Так что может заразиться
И мужчина, и девица.
Старичок, и грудничок
Все, кто встретится.
Всех прохожих заразит
Страшный дедушка Ковид.
*Филатов*
Голова с утра болит.
Сразу мысль: а вдруг ковид?
Я ж к болезням восприимчив
И к тому же не привит.
Только вот моя жена
Мне не верит ни хрена.
Говорит, что пью я больше,
Чем весь Клин и вся Дубна.
А придёт недуг какой,
Ты дыхнёшь разок, другой,
И пойдёт он свечку ставить
Сам себе за упокой.
Ох и стерву я пригрел.
Непорядок. Беспредел.
Хорошо ещё заначка
В брюках есть на опохмел.
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