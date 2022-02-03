03.02.2022 14:38 | тексты от Mullets | комментарии: 1 ↓ от _*Какие стихи написали бы классики литературы во время пандемии Ковида?*_





*Некрасов*

Однажды, в жестокий ковидный локдаун

Я из дому вышел, вокруг ни души,

Вдруг прёт мне навстречу (похоже, что даун)

Без маски, перчаток... Кричу:

–Не дыши! Откуда, болезный?

–Да тут, недалече. С больницы ковидной!

–Так ты там лежал?

–Чему удивляться, ведь нас там не лечат.

Отец нынче помер, а я убежал!



*Фет*

Я пришёл к тебе с Ковидом

Рассказать, что всё пропало.

И чтоб ты к моим флюидам

По ночам не припадала.

Рассказать тебе про краски

Те, что лето породило.

И чтоб ты, мой друг, без маски

В супермаркет не ходила.



*Высоцкий*

Я не люблю быть дома и понуро

Читать Фейсбук и шарить Телеграм.

Я не люблю, когда температура,

И кашель давит бронхи по утрам.

Я не люблю до колик, до печёнки

Не чуять хлеб, уху и колбасу.

Когда сижу один на удалёнке

Как волк свирепый, загнанный в лесу.

Как тяжело внутри такой рутины

Стоять в порту большому кораблю.

А потому все ваши карантины

Я никогда уже не полюблю.



*Есенин*

Я думаю, Вы всё отлично помните.

Как я лежал и делал мрачный вид,

Когда ходили Вы по той же самой комнате

И говорили, что у Вас ковид.

Вы говорили, Вам пора лечиться,

Что Вас измучило не чуять ничего.

А я лежал как раненая птица,

Офонарев от этого всего.

Любимая! Меня Вы не жалели.

Я был как лошадь загнанная, но...

Вы всё-равно ко мне тогда подсели

И целовали в губы всё-равно…



*Маяковский*

Глазища протри.

И внимательно глянь –

На город спустилась

Буржуйская дрянь

С заморским чудовищным рылом,

А мы её…

Мылом! Мылом!

Давай-ка, товарищ,

Не стой словно пень.

Мой!

Мыль!

Очищай целый день!

Поставим в позу обидную

Эту заразу ковидную.

Мылом!

Мылом!



*Чуковский*

Страшный дедушка Ковид!

Он под деревом сидит.

Так что может заразиться

И мужчина, и девица.

Старичок, и грудничок

Все, кто встретится.

Всех прохожих заразит

Страшный дедушка Ковид.



*Филатов*

Голова с утра болит.

Сразу мысль: а вдруг ковид?

Я ж к болезням восприимчив

И к тому же не привит.

Только вот моя жена

Мне не верит ни хрена.

Говорит, что пью я больше,

Чем весь Клин и вся Дубна.

А придёт недуг какой,

Ты дыхнёшь разок, другой,

И пойдёт он свечку ставить

Сам себе за упокой.

Ох и стерву я пригрел.

Непорядок. Беспредел.

Хорошо ещё заначка

В брюках есть на опохмел.