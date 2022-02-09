ещё! выкл. сиськи
« vaillant: @Vintorezz, покрестись и помолись »
09.02.2022 21:30 | тексты от nevrika | комментарии: 2  ↓ 
Доктор:
- Это таблетки от шизофрении, выпейте пожалуйста.
Пациент:
- Ага, а вдруг вы меня отравить хотите. Сначала вы!
Доктор глотает таблетку. Пациент исчезает. Доктор:
- Не понял...
комментарии
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vaillant | 09.02.2022 22:20
пояснительную бригаду надо
supershmel | 09.02.2022 22:32
vaillant (22:20), глотай таблетку пост исчезнет, и я тоже
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