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11.02.2022 08:57 | картинки от kikoS | комментарии: 1  ↓ 
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639x1944, 280 Kb / Толкин, властелин колец

Толкин, властелин колец

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supershmel | 11.02.2022 10:26
сам говна понакидал когда модно молодёжно и одобряемо было, а теперь писос сосать не хочет. понимаем

Толкин действительно отрицательно относился к советскому режиму, в частности, нелицеприятно отзывался о нём в письмах к сыну Кристоферу. Но при этом «Профессор» не лучше относился и к нацизму. Так, в 1938 году, отвечая на запрос справки об «арийском происхождении» автора, необходимой для издания в Германии «Хоббита», выразил сожаление, «что среди моих предков не встретилось представителей этого [еврейского] народа», добавив, что «если подобное бестактное и неуместное любопытство станет обязательным в делах литературы, то недалеко то время, когда немецкая фамилия перестанет быть для меня источником гордости».[3] Впрочем, и о собственных властях Толкин был не самого лучшего мнения. Так, правительство своей страны он называл «Уинстон и его банда».

Толкин неоднократно опровергал как связь событий «Властелина колец» с историей Второй мировой войны, так и аналогии между СССР и Мордором. Так, в 1957 году он писал: «Моя история не заключает в себе «символизма» или сознательной аллегории. Аллегории типа “пять магов=пять чувств” моему образу мыслей абсолютно чужды. Магов было пять, и это — просто-напросто специфическая составляющая истории. Спрашивать, правда ли, что орки “на самом деле” — коммунисты, по мне, не более разумно, чем спрашивать, являются ли коммунисты орками».

В 1961 году Толкин, раздражённый предисловием переводчика к шведскому изданию “Властелина Колец”, в котором проводились подобные параллели, назвал их «самонадеянной наглостью». По поводу параллелей межу СССР и Мордором, а также Сталиным и Сауроном, «Профессор» в своём письме издателям высказался так: «Никаких “по всей видимости” тут быть не может. Я категорически отказываюсь признавать подобные “прочтения”, они меня просто бесят. Сама ситуация была задумана задолго до русской революции. Подобные аллегории моему образу мыслей абсолютно чужды. То, что Мордор находится на востоке, объясняется просто-напросто требованиями географии и сюжета внутри моей “мифологии”. Изначально оплот Зла находился (вполне традиционно) на Севере; но, поскольку он был разрушен и, более того, поглощен морем, потребовалось возвести новую крепость, подальше от Валар, эльфов и морской державы Нуменор».

В 1966 году в авторском предисловии ко второму изданию «Властелина Колец» Толкин прямо и подробно написал, что война за Кольцо не является аналогией Второй мировой войны, а Мордор не аналог Советского Союза.
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